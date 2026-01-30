مصدر مطلع يعلن عن أربعة مقترحات للرد على قرار الاتحاد الأوروبي ضد الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المصدر المطلع الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، بالخبيث والمتسرع واليائس، مضيفا: "يجري دراسة وصياغة أربعة ردود على هذا الإجراء".

وأضاف: "تقع مسؤولية حماية المراكز الدبلوماسية الأوروبية في إيران حاليًا على عاتق قيادة الشرطة العامة، وتحديدًا الشرطة الدبلوماسية، لكننا ندرس إمكانية إسناد حماية هذه المراكز إلى الحرس الثوري".

وقال المصدر المطلع: "الإجراء الثاني المقترح هو تفتيش السفن التجارية المتجهة إلى أوروبا من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي".

وأشار إلى: "ندرس أيضًا مسألة طرد الملحقين العسكريين الأوروبيين من طهران بشكل جماعي ردًا على هذا الإجراء من جانب الاتحاد الأوروبي".

وقال المصدر المطلع: "تُجرى حاليًا عمليات تفتيش الدبلوماسيين الأوروبيين في مطارات البلاد وفق بروتوكولات خاصة لحماية كرامتهم، لكننا نناقش إلغاء هذه البروتوكولات وتفتيش الدبلوماسيين في المطارات كأي مواطن عادي".

