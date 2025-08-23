آخر إحصائيات الإبادة الجماعية في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بيانًا أعلنت فيه آخر الإحصائيات عن الشهداء والجرحى في هجمات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن 62,622 شخصًا استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن.

وأفادت هذه المؤسسة الطبية الفلسطينية أيضًا بأن إجمالي عدد الجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب على هذا القطاع بلغ 157,673 جريحًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 61 شهيدًا إلى المستشفى. كما أصيب 308 أشخاص خلال هذه الفترة.

منذ 18 مارس/آذار 2025، وفي موجة الهجمات الجديدة على غزة، استشهد 10,778 شخصًا وجُرح 45,632 شخصًا.

لا يزال آلاف آخرون مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد 16 شخصًا وجُرح 111 آخرون في مراكز توزيع المساعدات، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه المراكز إلى 2,076 و15,308 جريح.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سُجِّلت 8 وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد شهداء المجاعة والموت جوعًا في غزة إلى 281 شخصًا، منهم 114 طفلًا.

