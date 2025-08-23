المرصد الأورومتوسطى: إسرائيل تعمدت صنع المجاعة في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء بعد تأكيد الأمم المتحدة للمجاعة في قطاع غزة، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية من خلال "وحدة من أجل السلام" لإنقاذ غزة، مضيفةً: "هذا الإعلان، وإن تأخر، يُثبت بلا شك أن الحكومة الإسرائيلية تسببت عمدًا في مجاعة بغزة بارتكاب جريمة حصار وتجويع مُخطط له، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتدمير موارد المنطقة الغذائية".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان : ينبغي على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد، وفقًا لقرارها التاريخي رقم 377 لعام 1950، المعروف بقرار "وحدة من أجل السلام".

يُخوّل القرار الجمعية العامة بعقد دورة استثنائية في حال عجز مجلس الأمن الدولي عن أداء واجباته بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) أو غياب التوافق أو التوافق، وتقديم توصيات جماعية مناسبة، بما في ذلك إنشاء قوة لحفظ السلام أو اعتماد تدابير جماعية لحفظ السلام والأمن الدوليين.

وأكد مركز حقوق الإنسان حثّ الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد قرار عاجل في هذا الإطار لإنشاء قوة لحفظ السلام ونشرها في غزة لوقف الجرائم المستمرة ضد المدنيين.

وشدد أن تقييمًا شاملًا للأمن الغذائي، بدعم من وكالات الأمم المتحدة، أكد اليوم انتشار المجاعة في غزة.

وأفاد البيان: "تُظهر البيانات الميدانية التي جمعها فريق المركز أن الواقع يتجاوز ما يوحي به هذا التصنيف، إذ يعاني أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة من مستويات حادة من الجوع".

أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المدعوم من الأمم المتحدة والمسؤول عن الرصد العالمي لحالة الجوع، أن مدينة غزة، آخر منطقة سكنية كبيرة متبقية في قطاع غزة ويقطنها حوالي 500 ألف شخص، تواجه ظروف المجاعة.

كما توقع التصنيف المرحلي المتكامل أن تمتد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس في غضون أسابيع.

حذرت وكالات وهيئات الأمم المتحدة يوم الجمعة بالتوقيت المحلي من أن المجاعة تحصد أرواحًا في غزة، داعيةً إلى وصول إنساني فوري ووقف إطلاق النار، مؤكدةً أن الأطفال معرضون لخطر الموت جوعًا.

جاء البيان المشترك الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بعد أن أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن مجاعة في غزة، إحدى المناطق الخمس في قطاع غزة، حيث قتلت إسرائيل ما يقرب من 62200 فلسطيني منذ أكتوبر 2023.

/انتهى/