السفير الايراني لدى بيروت يكشف عن تفاصيل جديدة لاحداث اجهزة بيجر الارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير إيران في بيروت خلال تصريحات له اليوم الجمعة: "ان الكيان الصهيوني كان قد زود أجهزة بيجر بالمواد المتفجرة بمساعدة دول أوروبية".

واوضح اماني: "ان أجهزة بيجر كان تستخدم للتواصل ويستخدمونها الناس العاديون ايضا".

وصرح: "تم تفجير هذه الأجهزة بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال تنفيذ عملية تجسس".

وقال السفير الايراني: "كان هناك جهاز بيجر في مكتبي وعندما وصلتني رسالة ضغطت عليه وانفجر جهاز البيجر في يدي".

وبشأن زيارة وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي الى لبنان اليوم الحمعة، صرح اماني: "لقد كانت رحلة الوزير عراقجي إلى لبنان رحلة شجاعة وقوية، وستكون لها آثار إقليمية مهمة".

وأضاف: "لقد أظهرت إيران دائماً أنها ستبقى مع لبنان في المواقف الصعبة‏"، مؤكدا: "الجمهورية الإسلامية لن تسمح أبداً بتغيير مصير المنطقة من قِبل أميركا والكيان الصهيوني الغير شرعي".

وختم السفير بقوله: ‏"المستقبل ستحدده دول المنطقة وعلى رأسها جبهة المقاومة".

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