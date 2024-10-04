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٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢١ م

السفير الايراني لدى بيروت يكشف عن تفاصيل جديدة لاحداث اجهزة بيجر الارهابية

السفير الايراني لدى بيروت يكشف عن تفاصيل جديدة لاحداث اجهزة بيجر الارهابية

كشف السفير الايراني لدى بيروت، مجتبى اماني عن تفاصيل جديدة حيال العمل الارهابي للكيان الصهيوني وتفجير اجهزة بيجر في لبنان قبل اسابيع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير إيران في بيروت خلال تصريحات له اليوم الجمعة: "ان الكيان الصهيوني كان قد زود أجهزة بيجر بالمواد المتفجرة بمساعدة دول أوروبية".

واوضح اماني: "ان أجهزة بيجر كان تستخدم للتواصل ويستخدمونها الناس العاديون ايضا".

وصرح: "تم تفجير هذه الأجهزة بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال تنفيذ عملية تجسس".

وقال السفير الايراني: "كان هناك جهاز بيجر في مكتبي وعندما وصلتني رسالة ضغطت عليه وانفجر جهاز البيجر في يدي".

وبشأن زيارة وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي الى لبنان اليوم الحمعة، صرح اماني: "لقد كانت رحلة الوزير عراقجي إلى لبنان رحلة شجاعة وقوية، وستكون لها آثار إقليمية مهمة".

وأضاف: "لقد أظهرت إيران دائماً أنها ستبقى مع لبنان في المواقف الصعبة‏"، مؤكدا: "الجمهورية الإسلامية لن تسمح أبداً بتغيير مصير المنطقة من قِبل أميركا والكيان الصهيوني الغير شرعي".

وختم السفير بقوله: ‏"المستقبل ستحدده دول المنطقة وعلى رأسها جبهة المقاومة".

/انتهى/

رمز الخبر 1949234

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