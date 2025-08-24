وفاة أسطورة المصارعة الإيرانية إمامعلي حبيبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توفي إمامعلي حبيبي، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية وثلاث ميداليات ذهبية عالمية في المصارعة الحرة وعضو قاعة مشاهير الاتحاد العالمي للمصارعة، والمولود في 22 يونيو 1933، اليوم الأحد عن عمر يناهز 94 عامًا.

فاز إمام علي حبيبي، المصارع الحر الشهير، بأول ميدالية ذهبية أولمبية لإيران. كما فاز بثلاثة ألقاب في بطولة العالم، وميدالية ذهبية واحدة في دورة الألعاب الآسيوية، وخمس بطولات إيرانية، وكان معروفًا بمهاراته العالية في تقنيات مثل "يد واحدة وقدم واحدة" و"رأس واحدة ومؤخرة واحدة".

عُرف بأنه "أسرع مصارع في العالم"، وحصل على لقب "نمر مازندران" لتقنياته القوية.

أُدخل حبيبي إلى قاعة مشاهير الاتحاد الدولي لمصارعة المحترفين (FILA) عام ٢٠١٢، ومنذ عام ٢٠١٠، تُقام كأس دولية مرموقة في مازندران باسمه. بعد بطولته، عمل حبيبي مدربًا لفترة، ثم أصبح ممثلًا لشعب بابل في المجلس الوطني.

أهم إنجازاته:

أولمبياد ملبورن ١٩٥٦: الميدالية الذهبية في وزن ٦٧ كجم.

بطولات العالم: ثلاثة ألقاب بطولة في أعوام ١٩٥٩ و١٩٦١ و١٩٦٢.

دورة الألعاب الآسيوية ١٩٥٨: الميدالية الذهبية.

