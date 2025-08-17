المنتخب الإيراني يفوز ببطولة صربيا الدولية للمصارعة الرومانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، فاز المنتخب الإيراني للمصارعة اليونانية- الرومانية بالبطولة في ختام منافسات البطولة الدولية المقامة في صربيا، بحصوله على 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و4 ميداليات برونزية.

في هذه البطولة، التي أقيمت بمشاركة مصارعين من أبرز دول العالم، بما في ذلك صربيا وبلغاريا والمجر وقيرغيزستان والسويد ورومانيا وكرواتيا وبيلاروسيا، فاز "محمد بويا أسدي" بالميدالية الذهبية في وزن 55 كجم، وفاز "رضا قيطاسي" بوزن 63 كجم، وفاز "محمد حسين أستاذ محمد معمار" بالميدالية الذهبية في وزن 87 كجم، وفاز "إيمان محمدي" بالميدالية الفضية في وزن 72 كجم,

كما فاز بالبرونزية كل من "أمير مهدي سعيدي نوا" في وزن 77 كجم، و"علي رضا محمد حسيني" بوزن 82 كجم، و "ياسين يزدي" بوزن 87 كجم، وفاز "أيوب حسين وند" في وزن 130 كجم.

كما فازت إيران بلقب البطولة في تصنيف الفرق.