وفاة المصارع الإيراني "رضا سوخته سرايي"

أفادت وكالة مهر للأنباء، توفي "رضا سوخته سرايي"، المصارع الإيراني الشهير في الوزن الثقيل، والحائز على ميداليتين فضيتين عالميتين وثلاث ذهبيات وفضية واحدة في دورة الألعاب الآسيوية، مساء أمس (الأحد 24 اغسطس 2025ـ) بعد صراع طويل مع المرض.

وُلد رضا سوخته سرايي في 31 يناير 1950 في داركلاته راميان، محافظة غلستان، وكان من المصارعين القلائل في تاريخ إيران الذين فازوا بميداليات في كلا المصارعة الحرة والمصارعة الرومانية.

فاز سوخته سرايي بالميدالية الفضية في بطولة العالم للوزن الثقيل في بطولتي العالم في مكسيكو سيتي عام ١٩٧٨ وسكوبيه عام ١٩٨١.

كان منافسًا وصديقًا مقربًا للراحل علي رضا سليماني، وكان حامل لواء البعثة الإيرانية في دورات الألعاب الآسيوية ١٩٨٢ و١٩٨٦ و١٩٩٠، محققًا الميداليات الذهبية في جميعها.

في دورة الألعاب الآسيوية عام 1986، قرر سوخته سرايي التنافس في قسم الوزن الثقيل في المصارعة اليونانية الرومانية ليتسنى لعلي رضا سليماني تمثيل إيران في المصارعة الحرة، ليفوز كلاهما بالميدالية الذهبية.

وفاز سوخته سرايي أيضًا بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية عام 1974 في طهران، ومع ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية، يُعتبر أحد أكثر الرياضيين حصولاً على الأوسمة في تاريخ الرياضة الإيرانية في الألعاب الآسيوية.

بلغت مسيرته الرياضية ذروتها في ثمانينيات القرن العشرين، عندما شاركت إيران بشكل أقل في المسابقات الدولية بسبب الحرب المفروضة، ولهذا السبب غاب سوخته سرايي عن العديد من بطولات العالم (1979، 1983، 1986، و1987) ودورة الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980 ولوس أنجلوس عام 1984.

كما توفي أمس "إمام علي حبيبي"، أول حائز على الميدالية الذهبية لإيران في الألعاب الأولمبية، ما جعل يوم الأحد الماضي يومًا أسود للمصارعة الإيرانية.

