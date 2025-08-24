  1. إيران
نائب وزير الخارجية الإيراني یجری مباحثات هاتفیة مع نظیره الصینی

اجرى نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي اليوم الاحد مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب غريب آبادي، في حسابه على منصة "إكس": أجريت اليوم محادثة هاتفية مع السيد ما جياشو، نائب الوزير والقائم بأعمال وزارة الخارجية الصينية، وتشاورنا حول قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون الأسبوع المقبل، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية النووية والمفاوضات والقرار 2231، وتنسيق المواقف المشتركة لإيران والصين وروسيا تجاهه.

وأضاف: أكد السيد "ما" على ضرورة الحل السياسي والدبلوماسي للقضايا، وأوضح أن الصين ستواصل دورها البناء في هذا الصدد.

