غريب آبادي: المساس بالحقوق النووية الإيرانية في المفاوضات أمر مرفوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم غريب آبادي على هامش خطاب قائد الثورة الإسلامية في مراسم الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض): إن "الاستقلال" هو المبدأ الأهم الذي يتصدر أعمال جهاز السياسة الخارجية. يعتمد هذا المبدأ على قاعدة نفي السبيل وعدم سيطرة الأجانب.

وأضاف: "نحن لا ننظم سياساتنا بناء على مصالح القوى، بل بناء على مصالح وأمن بلدنا وشعبنا".

وأضاف نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: "في المفاوضات، هناك قضية كانت دائما مهمة بالنسبة للجانب الإيراني وهي التحقيق الكامل للحقوق النووية للشعب الإيراني".

وتابع: "لقد أنفقنا الموارد على التقدم في المجال النووي، ودفعنا أيضا تكاليف بشرية، مثل الشهداء النوويين، في هذا الطريق".

وقال نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية: "إن الصناعة النووية والتخصيب هي تكنولوجيا حديثة وحاجة حقيقية للمجتمع الإيراني.. هناك عدد قليل من البلدان في العالم التي تقوم بتخصيب اليورانيوم ولديها دورة وقود نووي كاملة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي واحدة من هذه البلدان. هذه الحقوق هي محل اهتمامنا في أي مفاوضات، ولا يجوز المساس بهذه الحقوق".

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