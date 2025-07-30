غريب آبادي: سنرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي"، على هامش مراسم تأبين شهداء الحرب العدوانية الاخيرة؛ أن "العدوان الذي طال 12 يوما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان"؛ مشيرا إلى، أن "المتورطين في هذه الجريمة تلقوا ردا حازما، غير أن المرحلة الحالية تقتضي متابعة قانونية شاملة".

وتابع، أن "لجنة خاصة قد تشكلت في معاونیة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية، بمشاركة وزارة الخارجية، حيث تم انجاز عمليات التوثيق وجمع الأدلة لهذه الجرائم، وتقديم تقارير قانونية بشانها إلى مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة".

وذكر مساعد وزير الخارجية ايضا، بأن تقريرين حول الانتهاكات، خاصة استشهاد الأطفال والنساء، باتا جاهزين، وتجري دراسة السبل القانونية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية والثنائية، فضلا عن التعاون القضائي مع السلطة القضائية الإيرانية على المستوى الداخلي.

وختم غريب ابادي بالقول : إن الإجراءات القانونية في الساحة الدولية تواجه غالبا عوائق سياسية، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون سببا للتراجع؛ مؤكدا على ضرورة المثابرة ومواصلة المتابعة القانونية باعتبارها من الحقوق الثابتة للجمهورية الإسلامية.