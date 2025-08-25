 عراقجي يجري مشاورات مع وزراء خارجية تركيا وماليزيا والجزائر وبنغلادش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عراقجي التقى بعد ظهر اليوم بهاكان فيدان/ وزير خارجية تركيا، ومحمد حسن، وزير خارجية ماليزيا، وأحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر، ومحمد توحيد حسين، وزير خارجية بنغلادش، وبحث معهم التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في غزة.

وكان عراقجي قد وصل أمس إلى جدة على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

وخلال كلمته في الاجتماع، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن تحقيق السلام وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من كل شبر من أرض غزة، يتطلب عزماً جماعياً على تسخير جميع الأدوات السياسية والاقتصادية والقانونية، بما في ذلك العقوبات، وحملات المقاطعة، والضغط الدولي المنسق.

وأضاف: "علينا كذلك مواجهة تواطؤ الحكومات التي تواصل تسليح كيان الاحتلال وتحميه من الإدانة الدولية وتستخدم الفيتو لمنع العدالة. هؤلاء بعيدون كل البعد عن الحياد، فالحياد في مواجهة الجريمة ليس حياداً بل تواطؤاً."

