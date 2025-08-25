  1. الاقلیمیة
عراقجي ووزير الخارجية الباكستاني يلتقيان على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي

التقى وزيرا خارجية إيران وباكستان وتناقشا على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد عباس عراقجي ومحمد إسحاق دار، وزيرا خارجية إيران وباكستان، التقيا وتناقشا على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

