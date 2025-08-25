عراقجي وبن فرحان يؤكدان على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية لوقف الإعتداءات الصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وأجرى محادثات معه، في إطار مشاوراته الدبلوماسية على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة بمبادرة من إيران وعدد من الدول الأخرى لاستعراض الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية في غزة.

في هذا الاجتماع، استعرض الطرفان آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع المقلق في غزة وجرائم الكيان الصهيوني المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وأكدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية لوقف الاعتداءات فورًا، وتقديم المساعدات الإنسانية، ومواجهة مشاريع الاحتلال الخطيرة لهذا الكيان.

كما ناقش الاجتماع وقيّم آخر تطورات العلاقات الثنائية بين طهران والرياض، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمسار الإيجابي للتواصلات الأخيرة، وأكدا على ضرورة مواصلة المشاورات وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإقليمية.

وأكد الجانبان كذلك على الدور المهم للتعاون الإيراني السعودي في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتشكيل نظام قائم على الحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

/انتهى/