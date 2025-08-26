  1. الدولية
٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٠ ص

أستراليا تطرد السفير الإيراني وتعلق عمل سفارتها في طهران

أعلنت أستراليا اليوم اتخاذها قرار طرد السفير الإيراني بناءً على ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت أستراليا اليوم سفير إيران في كانبرا، أحمد صادقي، "شخصًا غير مرغوب فيه" وأمهلته وثلاثة مسؤولين آخرين سبعة أيام لمغادرة البلاد.

وكانت أستراليا، التي اتهمت طهران بتنفيذ هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن، قد علّقت أيضًا أنشطة سفارتها في طهران ونقلت دبلوماسييها إلى دولة ثالثة، وفقًا لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وأضاف ألبانيز أن حكومته ستضع حرس الثورة الإسلامية الإيرانية على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وفي مؤتمر صحفي اليوم، أدلى بادعاءات معادية لإيران لتبرير هذه الإجراءات، قائلاً إن "جهاز الأمن الأسترالي جمع معلومات موثوقة تُظهر أن الحكومة الإيرانية وجهت هجومين على الأقل".

كما ادعى رئيس الوزراء الأسترالي أن إيران ربما تكون قد دبرت هجمات أخرى على أراضيه.

