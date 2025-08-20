  1. الدولية
أستراليا ردا على إسرائيل: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكن تفجيرهم"

ألغت أستراليا تأشيرة مسؤول صهيوني ومنعته من دخول البلاد للحضور في مؤتمر اليهوديين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ألغت أستراليا تأشيرة دخول عضو يميني متطرف في البرلمان الإسرائيلي لعدة أيام، ولم تسمح له بدخول أستراليا. دفع هذا حكومة وبرلمان الكيان الصهيوني إلى شنّ أشدّ الهجمات والإهانات على رئيس الوزراء الأسترالي ومسؤولين آخرين لأستراليا.

رفضت الحكومة الأسترالية انتقادات بنيامين نتنياهو، واتهمت بعض السياسيين الإسرائيليين بتبني آراء "متعصّبة" تجاه الفلسطينيين. أيّد وزير الداخلية توني بيرك - الذي أثار رفضه إصدار تأشيرة سفر لعضو الكنيست اليميني المتطرف سيمحا روتمان غضب إسرائيل - القرار وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب حرب غزة.

قال بيرك في مقابلة مع الإذاعة الوطنية يوم الأربعاء: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكن تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكن تجويعهم".

وأعلنت وزارة الداخلية الأسترالية: "سنمنع دخول أي شخص ينشر رسائل الانقسام والكراهية".

