وزيرة خارجية أستراليا تحذّر إسرائيل من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانغ، في بيان: "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة"، مؤكدة أنّ "التهجير القسري الدائم يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي".

وجددت وانغ دعوتها إلى "وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وأشارت إلى أنّ "حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، عبر قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، تعيشان بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها دولياً"، حد قولها.

ورغم تصاعد انتقاداتها لـ"إسرائيل"، لم تنضم أستراليا بعد إلى حلفائها الغربيين، مثل كندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها أكدت أنّها "ستتخذ قراراً في الوقت المناسب".

وجاءت تصريحات وانغ، رداً على مقابلة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع شبكة "فوكس نيوز"، أعلن خلالها نيّة "إسرائيل" فرض "السيطرة" العسكرية على كامل قطاع غزة، قائلاً إنّ "تل أبيب ترغب في تسليم القطاع لقوات عربية تتولى إدارته"، من دون أن يوضح الآلية أو هوية الدول المحتملة مشاركتها.

وفي وقتٍ سابق، أعلن مكتب نتنياهو موافقة "الكابينت" الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة.

