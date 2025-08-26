وحدة الأمة والمسؤولين أكثر ضرورة من أي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا هنأ فيه جميع المخلصين في الوطن الإسلامي بحلول أسبوع الحكومة، وأكد أن الحكومة والشعب والقوات المسلحة، في ظل قيادة القائد الأعلى، هم سندٌ لقوة إيران الإسلامية المتنامية.

فيما يلي نص بيان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة أسبوع الحكومة:

بسم الله الرحمن الرحيم

يُذكر أسبوع الحكومة بتضحيات ونضالات وخدمات رجال الدولة المخلصين، الشهداء باهنر ورجائي وآية الله رئيسي، رجالٌ عظماء عملوا بإيمان وإخلاص وصدق على طريق نهضة إيران الإسلامية، وأصبحوا قدوة حسنة في خدمة الشعب. أثبت هؤلاء الشهداء أن المسؤولين في نظام الجمهورية الإسلامية هم خدامٌ مخلصون للشعب.

واليوم، تمضي الحكومة الرابعة عشرة، التي تتحمل أيضًا مسؤولية جسيمة في إدارة البلاد، بدعم من سماحة قائد الثورة والشعب الإيراني الكريم، بعزمٍ راسخ وإرادة صلبة على طريق نهضة إيران الإسلامية.

لقد وقفت القوات المسلحة، باعتبارها الذراع القوي للثورة وحامي أمن البلاد واستقلالها، إلى جانب الشعب والحكومات على الدوام، وكانت وستظل تؤدي دورًا في مسيرة البناء وخدمة الشعب. الحكومة والشعب والقوات المسلحة أضلاع مثلث السلطة المتنامية لإيران الإسلامية، والتي تُعتبر، في ظل الإجراءات الحكيمة لسماحة القائد، دعمًا قيمًا لتحقيق الأهداف النبيلة للنظام وتقدم إيران الإسلامية.

إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ يهنئ المسؤولين الحكوميين والخدم المخلصين للوطن الإسلامي بمناسبة أسبوع الحكومة، يؤكد أنه في ظل مؤامرات الأعداء، أصبح اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعاطف الشعب والمسؤولين ووحدتهم أمرًا ضروريًا.

/انتهى/