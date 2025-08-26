 رحيل المترجم والباحث الإيراني الشهير موسى أسوار عن 72 عاماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توفي المترجم والأكاديمي الإيراني البارز موسى أسوار، عضو دائم في مجمع اللغة والأدب الفارسي، مساء أمس (الإثنين)، عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع مع المرض.

وُلد الراحل في يوليو/تموز 1953، ويُعد من أبرز المترجمين من العربية إلى الفارسية، حيث قدّم للقارئ الإيراني أعمال عدد من كبار الأدباء والشعراء العرب مثل محمود درويش، نزار قباني، وجبران خليل جبران. وتميّز أسوار بذوقه الأدبي الرفيع وتجربته الواسعة التي جعلته يحتل مكانة خاصة بين المترجمين الإيرانيين.

انضم أسوار عام 2017 إلى عضوية مجمع اللغة والأدب الفارسي، وتولى رئاسة قسم الأدب المقارن فيه. ومن أبرز مؤلفاته وترجماته: حديقة النبي، يسوع ابن الإنسان، إلى أن نعود، من نشيد المطر إلى مزامير الورد الأحمر، إذا لم تكن مطراً يا حبيبي كن شجراً، ظلال على النافذة، النخلة والجيران، الأشجار واغتيال مرزوق، والأدب وتاريخه.

وسيُعلن لاحقاً عن تفاصيل مراسم تشييع الراحل الذي يُعدّ من أبرز وجوه الترجمة والأدب المقارن في إيران.

/انتهى/