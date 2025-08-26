عراقجي: لا نتدخل في لبنان لكن لدينا رأينا.. ضمانات عدم الاعتداء شرط لاستئناف المفاوضات مع امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي قال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط: نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لكن هذا لا يمنعنا من التعبير عن آرائنا ومواقفنا. هذا ما تفعله جميع الدول.

واكد عراقجي ان التدخل الحقيقي يكون عندما يحتل أحدٌ ما أراضٍ لبنانية أو يطرح مخططات غريبة لإضعاف لبنان.

وحول المفاوضات مع امريكا قال عراقجي: إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شريطة حصولها على ضمانات بعدم الاعتداء.

و قال عراقجي: تزامن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول تطورات غزة مع إصدار بيانات إيجابية وقرارات مهمة. لكن أهالي غزة بحاجة إلى دعم عملي أكثر من مجرد بيانات وقرارات. فهم بحاجة أولاً إلى الغذاء والماء والدواء، ثم إلى السلام والعدالة وإنهاء الاحتلال.

وفي الشأن السوري، قال وزير الخارجية الايراني: تدعم إيران وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على سيادتها وحدودها، وتعارض أي محاولة لتقسيم البلاد. وحتى الآن، لم يُجرَ أي اتصال مع الحكومة السورية الجديدة.