وزير الخارجية الفنزويلي يشيد بتضامن إيران ودعمها لبلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، هاتفيا، العلاقات الثنائية وآخر التطورات في منطقة البحر الكاريبي.

وفي هذا الاتصال، قدّم وزير الخارجية الفنزويلي تقريرًا عن التطورات في منطقة البحر الكاريبي في أعقاب تصاعد التهديدات الأمريكية والمطالبات غير القانونية ضد فنزويلا.

واذ أعرب عن تقديره لتضامن إيران ودعمها لفنزويلا، أكد وزير خارجية فنزويلا عزم بلاده، شعبًا وحكومةً، على الدفاع عن استقلالها وسيادتها الوطنية في وجه الأطماع والتهديدات الأمريكية.

وفي إشارة إلى الخطر المتزايد الذي تشكله الأحادية العدوانية الأميركية على السلام والاستقرار العالميين، أدان وزير الخارجية الايراني تصرفات الولايات المتحدة في توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للحكومة الفنزويلية والتهديد باستخدام القوة ضدها، وأكد تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع فنزويلا.

/انتهى /