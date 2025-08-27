في ظل إهمال الحكومة اللبنانية؛ حزب الله يبدأ إعادة إعمار الضاحية

وبحسب وكالة مهر للأنباء، أفادت صحيفة الأخبار أن حزب الله، بعد أن لاحظ إهمال الحكومة اللبنانية وتسييسها لعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، قرر إطلاق عمليات إعادة الإعمار بأموال خاصة عبر شركة "وعد".

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يطلق الحزب عمليات إعادة الإعمار في الضاحية الجنوبية والمناطق المتضررة من الحرب، باستثناء شريط القرى الحدودية، من خلال مؤسساته ومنظماته ذات الصلة، مثل "جهاد البناء" و"وعد"، بميزانية تزيد عن مليار دولار في المرحلة الأولى. بعد ذلك، سيتم تنفيذ مرحلتين إضافيتين من إعادة الإعمار، تبلغ تكلفة كل منهما مليار دولار.

جاء ذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر من انتهاء العدوان، وبعد أن موّل حزب الله إعادة إعمار حوالي 402 ألف وحدة سكنية بتكلفة تزيد عن 1.1 مليار دولار. كما وضع حزب الله على جدول أعماله الدعم اللوجستي والعملياتي لإزالة أنقاض 90% من المباني المدمرة، باستثناء المناطق الحدودية.

/انتهى/