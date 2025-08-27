  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١:٠٥ م

في ظل إهمال الحكومة اللبنانية؛ حزب الله يبدأ إعادة إعمار الضاحية

في ظل إهمال الحكومة اللبنانية؛ حزب الله يبدأ إعادة إعمار الضاحية

أعلنت صحيفة لبنانية أنه في ظل تقصير الحكومة اللبنانية في دفع عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بدأ حزب الله التحضيرات لإعادة إعمار المناطق المتضررة في ضاحية بيروت.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، أفادت صحيفة الأخبار أن حزب الله، بعد أن لاحظ إهمال الحكومة اللبنانية وتسييسها لعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، قرر إطلاق عمليات إعادة الإعمار بأموال خاصة عبر شركة "وعد".

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يطلق الحزب عمليات إعادة الإعمار في الضاحية الجنوبية والمناطق المتضررة من الحرب، باستثناء شريط القرى الحدودية، من خلال مؤسساته ومنظماته ذات الصلة، مثل "جهاد البناء" و"وعد"، بميزانية تزيد عن مليار دولار في المرحلة الأولى. بعد ذلك، سيتم تنفيذ مرحلتين إضافيتين من إعادة الإعمار، تبلغ تكلفة كل منهما مليار دولار.

جاء ذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر من انتهاء العدوان، وبعد أن موّل حزب الله إعادة إعمار حوالي 402 ألف وحدة سكنية بتكلفة تزيد عن 1.1 مليار دولار. كما وضع حزب الله على جدول أعماله الدعم اللوجستي والعملياتي لإزالة أنقاض 90% من المباني المدمرة، باستثناء المناطق الحدودية.
/انتهى/

رمز الخبر 1962091
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات