الخارجية الإيرانية : تصرف أستراليا يتعارض مع العلاقات الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشأن قرار الحكومة الأسترالية تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

ووجهت الحكومة الأسترالية اتهامات لا أساس لها ضد إيران بالضلوع في هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن، وأعلنت أن السفير الإيراني في كانبيرا، أحمد صادقي، بانه "شخص غير مرغوب فيه" وأمهلته هو وثلاثة دبلوماسيين آخرين أسبوعًا لمغادرة البلاد.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس وزراء استراليا، أنتوني ألبانيز، تعليق أنشطة سفارته في طهران ونقل دبلوماسييها إلى دولة ثالثة.

وورد في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: "تعرب وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفها لقرار الحكومة الأسترالية بمطالبة السفير وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين بمغادرة البلاد، وتعتبر هذا القرار غير مبرر ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية بين البلدين".

وأضاف البيان: "ترفض وزارة الخارجية رفضًا قاطعًا الاتهامات الموجهة لإيران بالترويج لمعاداة السامية، وتلفت انتباه الحكومة الأسترالية إلى الحقيقة التاريخية والموثقة بأن ظاهرة معاداة السامية هي في جوهرها ظاهرة غربية وأوروبية، ظهرت وبرزت بأشكال مختلفة في عصور مختلفة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أُسيء استخدام هذا المفهوم لقمع أي شكل من أشكال الاحتجاج على الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وجاء في البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تدين الجرائم البشعة والإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، تُذكّر بمسؤولية جميع داعمي هذه الجرائم ومُبرّريها، وتُقيّم تصرف الحكومة الأسترالية في توجيه الاتهامات لإيران واستهداف العلاقات الدبلوماسية العريقة بين البلدين بأنه يتماشى مع سياسة الكيان الإسرائيلي لحرف الرأي العام عن كارثة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وزيادة التوتر في المنطقة.

واكد البيان: إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تحتفظ بحقها في الرد، تدعو الجانب الأسترالي إلى إعادة النظر في هذا القرار الخاطئ، وتُحمّل الحكومة الأسترالية مسؤولية آثاره وعواقبه، بما في ذلك المشاكل التي سيُسببها للجالية الإيرانية المُثقفة المُقيمة في هذا البلد.

وردّ وزير الخارجية عباس عراقجي أيضًا على قرار الحكومة الأسترالية إبعاد السفير الإيراني ، وقال: يبدو انه على إيران ان تدفع ثمن دعم الشعب الأسترالي لفلسطين، واضاف: "على أستراليا أن تُدرك جيدًا أن محاولة إرضاء كيان يقوده مجرمو حرب لن تُشجع نتنياهو وأمثاله إلا على التمادي".

/انتهى/