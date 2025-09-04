متحدث الخارجية الايرانية يعلن عن مغادرة السفير الاسترالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي اليوم الخميس ان سفير استراليا قد غادر ايران مضيفا انه وفقا للاعراف وقوانين الحقوق الدبلوماسية وكرد على الاجراء الاسترالي، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد خفضت في المقابل مستوى البعثة الدبلوماسية الاسترالية في ايران.

واكد بقائي ان اجراء الحكومة الاسترالية في خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، غير مبرر قائلا اننا لا نرحب بخفض مستوى العلاقات لاننا نرى أنه لم يكن هناك اي دليل ومسوغ لهذا العمل بل انه يلقي بظلاله على العلاقات بين الشعبين.

واكد الناطق باسم الخارجية ان القسم القنصلي للسفارة الايرانية في كانبيرا ما زال يعمل، مضيفا انه على الرغم من القيود المستحدثة للسفارة، فاننا نسعى لتقديم الخدمات القنصلية اللازمة للجالية الايرانية المقيمة في استراليا.

وصرح في الختام ان تهمة معاداة السامية ضد ايران، هي تهمة مثيرة للسخرية ولا اساس لها.