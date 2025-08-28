الخارجية الإيرانية تصدر بيانا رداً على قرار أستراليا لتخفيض مستوى العلاقات

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الحكومة الأسترالية، كانت قد اطلقت ادعاءات لا أساس لها ضد إيران بشأن تنفيذ هجومين معاديين لليهود في مدينتي سيدني وملبورن، واعتبرت السفير الإيراني في كانبرا أحمد صادقي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وأعطته وثلاثة مسؤولين آخرين مهلة أسبوع لمغادرة أراضيها.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في هذا الصدد أنه علق نشاطات سفارته في طهران ونقل دبلوماسييه إلى بلد ثالث.

رفض اتهام تعزيز معاداة السامية

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: "تعبّر وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفها لإجراء الحكومة الأسترالية طلب مغادرة السفير وعدة دبلوماسيين إيرانيين للبلاد، وتعتبر هذا القرار غير مبرر ومخالف لتقليد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

واضاف البيان: "ترفض وزارة الخارجية بشدة الاتهام الموجه ضد إيران بشأن تعزيز معاداة السامية، وتلفت انتباه الحكومة الأسترالية إلى الحقيقة التاريخية والموثقة أن ظاهرة معاداة اليهود هي في الأساس ظاهرة غربية وأوروبية برزت وتجلت في فترات زمنية مختلفة بأشكال متنوعة. ومع ذلك، فقد أسيء استخدام هذا المفهوم في السنوات الأخيرة لقمع أي نوع من الاحتجاج ضد الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

نهج إسرائيل لحرف انتباه الرأي العام

وذكر البيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما تدين الجرائم البشعة والإبادة الجماعية الجارية في غزة، تذكّر بمسؤولية جميع الداعمين والمبررين لهذه الجرائم، وتقيّم إجراء الحكومة الأسترالية في إلقاء الاتهامات على إيران واستهداف العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد بين البلدين على أنه يتماشى مع سياسة الكيان الإسرائيلي لتحويل انتباه الرأي العام عن كارثة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وزيادة التوتر في المنطقة".

نحتفظ بحق الإجراء المتبادل

وقد ورد في البيان المذكور: "إن وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات متبادلة، تدعو الجانب الأسترالي إلى إعادة النظر في هذا القرار غير الصائب، وتعتبر الحكومة الأسترالية مسؤولة عن الآثار والتبعات المترتبة على هذا القرار، بما في ذلك المشاكل التي ستخلقها للجالية الإيرانية المثقفة المقيم في هذا البلد".

كما قال وزير الخارجية السيد عباس عراقجي مساء اليوم رداً على إجراء الحكومة الأسترالية طرد سفير إيران من البلاد: "يبدو أن من المفترض أن تدفع إيران ثمن دعم الشعب الأسترالي لفلسطين".

وأضاف: "ينبغي لأستراليا أن تعرف جيداً أن محاولة كسب رضى الكيان الذي يقوده مجرمو حرب سوف تزيد فقط من تجرؤ نتنياهو وأمثاله".

