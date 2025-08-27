تفاصيل اجتماع لجنة الأمن القومي مع عراقجي: أوروبا لا تملك حق تفعيل آلية الزناد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رضائي في تصريح له أن الاجتماع بدأ بتقرير مدير عام أوراسيا في وزارة الخارجية حول آخر التطورات في منطقة القوقاز، لاسيما بشأن المسار بين أرمينيا وأذربيجان وموقف طهران من تلك المستجدات.

وأشار إلى أن وزير الخارجية أكد أمام أعضاء اللجنة أن إيران ترفض أي تغيير جيوسياسي أو مساس بالحدود والسيادة في القوقاز، مشيراً إلى أن هذا الموقف مذكور بوضوح في البيان المشترك بين أرمينيا وأذربيجان، الذي شدّد على ثبات الحدود، واحترام السيادة الوطنية، والولاية القضائية لأرمينيا على هذا المسار. وأضاف عراقجي أن أرمينيا أكدت عدم السماح بوجود قوات أمنية أمريكية على أراضيها، كاشفاً أن اتفاقية شراكة استراتيجية مع أرمينيا قيد الإعداد.

وفي الشق المتعلق بالملف النووي، قال رضائي إن وزير الخارجية شدّد على أن أوروبا لا تملك من الناحية القانونية والسياسية والفنية أي صلاحية لتفعيل آلية الزناد، لافتاً إلى أن الشروط التي حاولت فرضها لتمديد القرار 2231 مرفوضة من جانب إيران. وأكد عراقجي أن طهران مستعدة فقط لمفاوضات غير مباشرة مع واشنطن بشأن الملف النووي ومن موقع الندّية.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تناول أيضاً موضوع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبيناً أن هذا التعاون سيكون في إطار قانون البرلمان وبناءً على ترتيبات جديدة، وأن الوكالة ستشرف على عملية استبدال وقود محطة بوشهر النووية. وأشار عراقجي إلى أن هناك آلية جديدة للتعاون مع الوكالة قيد الإعداد، مع التشديد على أن هذا التعاون قرار سيادي إيراني غير خاضع لضغوط خارجية.

وأكد عراقجي أن موقف إيران في الملف النووي ثابت وهو موقف النظام بأكمله، مضيفاً أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات.

وختم رضائي بالقول إن أعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع انتقادات شديدة للمواقف الغربية والأوروبية تجاه إيران، مع التشديد على انعدام الثقة بالغرب ورفض التعاون مع الوكالة بسبب مواقفها السابقة، بما في ذلك امتناعها عن إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. كما جرى التأكيد على ضرورة صياغة جديدة في السياسة الخارجية الإيرانية.