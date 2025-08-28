  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٩ ص

أوليانوف: تفعيل آلية "سناب باك" سيجعل الأوضاع أكثر تعقيداً

حذّر ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، من أن تفعيل آلية "سناب باك" من قبل الدول الأوروبية الثلاث سيؤدي إلى تعقيد أكبر في الملف النووي الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أوليانوف قال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "إذا تم تفعيل سناب باك، فإن الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حتى لو كنا متفائلين، سيصبح أكثر تعقيداً بكثير."

وأضاف: "لكن لماذا؟ من الصعب جداً، بل من المستحيل عملياً، فهم منطق الترويكا الأوروبية، ولا توجد أي مؤشرات على أنهم يمتلكون استراتيجية للخروج."

وفي تعليق آخر على عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران، أوضح أوليانوف أن أنشطة الوكالة استؤنفت مجدداً في محطة بوشهر النووية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أظهرت أن طهران ما زالت شريكاً مسؤولاً للوكالة، حتى في ظل استهداف منشآتها النووية السلمية الخاضعة لرقابة الوكالة بهجمات عسكرية غير قانونية.

جواد ماستری فراهانی

