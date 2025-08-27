القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيانا لها اليوم الأربعاء عن تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

واكدت القوات المسلحة اليمنية ان العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار

واشارت القوات المسلحة اليمنية إلى ان العملية نفذت العملية انتصاراً للشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يقترفها العدو في غزة

واكد بيان القوات المسلحة ان اليمن لن يتخلى عن موقفه من نصرة غزة مهما كانت التحديات وبلغت التداعيات حتى رفع الحصار عنها ووقف العدوان عليها.