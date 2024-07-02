اليمن ... القوات المسلحة تستهدف 4 سفن في 4 عمليات نوعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان، استهداف العملية الأولى سفينة "MSC Unific" الإسرائيلية في بحر العرب، بعددٍ من الصواريخ المجنحة.

أمّا العملية الثانية، فاستهدفت سفينة "Delonix" النفطية الأميركية في البحر الأحمر، عبر عددٍ من الصواريخ البالستية، بحسب سريع، الذي أشار إلى أنّ هذا الاستهداف لسفينة "Delonix"، هو الثاني خلال هذا الأسبوع.

وفي العملية الثالثة، استهدفت القوات المسلحة سفينة الإنزال "Anvil Point" البريطانية في المحيط الهندي، بصواريخ مجنحة.

وبعدد من الصواريخ المجنحة أيضاً، استهدفت العملية الرابعة سفينة "Lucky Sailor" في البحر الأبيض المتوسط، نتيجة انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة، وفق القوات المسلحة.

وأكّدت القوات المسلحة اليمنية أنّ عملياتها "لن تتوقف إلاّ بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأتى ذلك بعد أن عرض الإعلام الحربي اليمني مشاهد عن إحدى عمليات زورق "طوفان المدمر"، عبر استهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، وهي سفينة تابعة لإحدى الشركات التي خالفت قرار الحظر.

وقدّمت القوات المسلحة اليمنية النصح إلى طواقم السفن التابعة للشركات، التي خالفت قرار الحظر، بالتخلي عن تلك السفن، التي قد تصبح هدفاً للقوات البحرية في أي وقت.

وكان اليمن أعلن، مطلع أيار/مايو الجاري، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد، رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط، في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.

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