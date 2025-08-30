رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية: الاستهداف الإسرائيلي لصنعاء لن يمرّ دون عقاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جدّد اللواء الغماري التشديد على أن اليمن لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كان حجم الاستهداف أو التضحية، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ورأى اللواء الغماري أنّ التصعيد الإسرائيلي في غزة أو تجاه اليمن "ليس دليل قوة، بل دليل عجز وفشل في تحقيق أهدافه على مدى قرابة العامين"، مُعلناً أنّ هذا التصعيد سيُواجه بالتصعيد.

وحيّا اللواء الغماري صمود أهالي غزة التاريخي، ومجاهدي المقاومة "الذين يستعدّون لتلقين العدو خسائر فادحة في تصعيده تجاه مدينة غزة".

كذلك، وجّه التحية إلى جماهير الشعب اليمني "الوفي، المؤمن، الصامد"، الذين خرجوا، ويخرجون بالملايين منذ عامين، "دون وهن أو فتور".

تهديد اللواء الغماري وتصريحاته تأتي بعد زعم الاحتلال الإسرائيلي استهدافه ووزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد ناصر العاطفي وعدداً من القيادات في أنصار الله في العدوان الأخير على اليمن.

وقال مصدر رسمي في الوزارة لـ"سبأ" إن "جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها".

/انتهى/