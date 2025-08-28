بزشکيان: ايران حريصة على إقامة تعاون جاد وبنّاء مع الصین

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم محاور العلاقات ومجالات التعاون بین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وجمهوریة الصین الشعبیة فی مختلف المیادین، عبر آلیات متعددة. کما تمت مراجعة آخر أوضاع تنفیذ الاتفاقیات والمشاریع المشترکة بین البلدین، وطرح مقترحات متخصصة من الأجهزة ذات الصلة بشأن سبل تسریع تنفیذها واستکمالها.

وأکد الرئیس الإیرانی فی الاجتماع أن العلاقات بین إیران والصین علاقات استراتیجیة، قائلاً: "إیران، بحکم موقعها ومواقفها ودورها الإقلیمی والدولی، تُعد شریکاً یمکن الاعتماد علیه بالنسبة للصین فی مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والدولیة، ولا سیما فی مواجهة الأحادیة".

وشدد بزشکیان على الأهمیة الجیوسیاسیة لإیران إقلیمیاً وعالمیاً، مضیفاً: "الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة حریصة على إقامة تعاون جاد وبنّاء مع الصین، خصوصاً فی إطار المضی قدماً بمبادرة (الحزام والطریق) الاستراتیجیة التی طرحتها بکین. فجمیع مجالات التعاون الأخرى بین البلدین یمکن تعریفها ومتابعتها فی إطار هذا التفاعل".