صياغة مشروع عاجل في البرلمان الإيراني للخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين علي حاجي دليغاني، نائب رئيس لجنة المادة 90، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء بشأن تفعيل "آلية الزناد" (سناب باك): "كما كان متوقعاً، أعلنت الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تفعيل هذه الآلية".

وأضاف: "كما قلنا سابقاً، فإن هذه الدول كانت تطبق علينا تبعات آلية الزناد، بما فيها العقوبات، حتى قبل إعلانها الرسمي، وهذا ليس جديداً".

وتابع حاجي دليغاني: "لدينا انتقاد جاد إزاء أداء الفريق الدبلوماسي ووزير الخارجية في التعامل مع هذه الدول الثلاث التي هي نفسها مصدر لكثير من المشكلات في العالم. لو لم تُجرَ تلك الاتصالات والمفاوضات غير المجدية، لما كنا اليوم أمام إعلان تفعيل آلية الزناد".

وكشف أن البرلمان بدأ العمل على صياغة مشروع عاجل للانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مضيفاً: "سيُرفع المشروع اليوم على نظام البرلمان الإلكتروني، ليخضع خلال الجلسات العلنية الأسبوع المقبل للإجراءات القانونية اللازمة للمناقشة والتصويت".

وأكد أن "هذه الخطوة تمثل أبسط رد فعل أساسي من البرلمان تجاه ما حدث، وسيتبعها إجراءات أخرى ستجعل الدول التي ضغطت لتفعيل آلية الزناد تندم".

وأوضح النائب عن شاهين‌ شهر: "بعد الخطوة التي أقدمت عليها هذه الدول الثلاث، لا معنى للتفاوض معها مطلقاً، لأن المفاوضات لا تزيدهم إلا جرأة. لقد شاهدنا نهج وزارة الخارجية وبعض من يكتبون البيانات، ولم يكن له أي نتيجة. بل إننا كنا في خضم التفاوض مع أميركا المستكبرة، بينما شن الكيان الصهيوني حربه العدوانية ضد بلادنا، وقامت أميركا بقصف مراكزنا النووية السلمية".

وختم حاجي دليغاني بالقول: "شعبنا يتابع كل هذه القضايا، ولا أحد في إيران لا يؤمن بأن التفاوض مع هذه الدول بلا فائدة. لذلك علينا أن نوقف جميع أشكال الحوار معها حتى تتخلى عن هذا السلوك المزدوج".

/انتهى/