إيران: على أعضاء مجلس الأمن دعم مشروع القرار الروسي الصيني لتجنب مواجهة عواقب وخيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتبت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة يوم الخميس على موقع التواصل الاجتماعي X: "أعضاء مجلس الأمن الدولي في لحظة حاسمة: إما أن يدعموا مشروع القرار الروسي الصيني لتمديد واستمرار الدبلوماسية تقنيًا، أو يواجهوا عواقب وخيمة بتفعيل آلية الزناد".

وأضافت الرسالة: "سيُظهر رد فعل الترويكا الأوروبية على هذا المشروع في النهاية ما إذا كانوا ملتزمين حقًا بالدبلوماسية أم أنهم يُفاقمون الأزمة".

يأتي هذا الموقف في الوقت الذي أرسلت فيه الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، والمعروفة باسم الترويكا الأوروبية، رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن يوم الخميس تُعلن فيها تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

آلية التفعيل مُضمنة في قرار مجلس الأمن رقم 2231، وتسمح لأطراف الاتفاق بإعادة فرض العقوبات الدولية على أي دولة إذا ادّعت إحدى الدول "عدم امتثالها". ووفقًا لنص خطة العمل الشاملة المشتركة، لا تكون هذه الآلية سارية المفعول إلا إذا التزمت الأطراف الأخرى بالتزاماتها. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن الدول الأوروبية الثلاث فقدت حق استخدام هذه الآلية لعدم وفائها بالتزاماتها الاقتصادية وصمتها في وجه الإجراءات الأمريكية.

كما أكد المسؤولون الإيرانيون أن أوروبا، بسبب عدم التزامها بالتزاماتها في الاتفاق النووي، تفتقر إلى الأساس القانوني والأخلاقي لتفعيل هذه الآلية المنصوص عليها في الاتفاق ضد إيران.

وأعلنت إيران أنها سترد على الإجراء الأوروبي لإعادة فرض العقوبات.