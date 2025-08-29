بقائي: بدء عملية إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن لا يترتب عليه أي التزام قانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مُشككًا في استقلالية ومصداقية الدول الأوروبية الثلاث كـ"أطراف تفاوضية" باللغة الإنجليزية: إن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران هو تفسير لمبدأ "الشريك التفاوضي الموثوق" في النظام الدولي القائم على القواعد، والذي بموجبه القوة تصنع الحق، والمخالف الكبير يُملي قواعد اللعبة.

إن قرار الدول الأوروبية الثلاث ببدء عملية إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران لا ينبع من التزام قانوني ولا يستند إلى تقييم منطقي؛ بل كما أقرّ ماركو روبيو في بيان صحفي بتاريخ 28 أغسطس/آب، بناءً على توجيه رئيس الولايات المتحدة، ووفقًا للمذكرة الرئاسية رقم 2 بتاريخ 4 فبراير/شباط 2025، فإن الطرف غير المنضم إلى خطة العمل الشاملة المشتركة هو أكبر منتهك ومدمر لها، وقد انسحب من الاتفاق النووي من جانب واحد منذ عام 2018، مما تسبب في سلسلة من الأحداث غير المرغوب فيها حتى يومنا هذا.

