نقابة الصحفيين البرازيلية تعقد ندوة لمناقشة الأحداث الأخيرة في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تستضيف نقابة الصحفيين وجمعية صحفيي ولاية ميناس جيرايس ندوة حول الأحداث الأخيرة في إيران، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق في البرازيل والعالم.

وستناقش الندوة حول ما أغفلته وسائل الإعلام الرئيسية بشأن الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب في إيران.

المضيفون والمحاضرون هم:

إدواردو كامبوس- صحفي وباحث في الجغرافيا السياسية

كوينيو- رسام كاريكاتير

داني زهر الدين: خبير في شؤون الشرق الأوسط

ستُعقد الندوة يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير، الساعة 7 مساءً، في مقر جمعية صحفيي ميناس جيرايس، شارع ألفاريس كابرال، رقم 400.

تقع ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل، وهي ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان.

