  1. إيران
  2. المجتمع
٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:٥٣ م

اقامة مراسم إحياء ذكرى شهداء الجيش في حرب الاثني عشر يوما المفروضة في طهران

اقامة مراسم إحياء ذكرى شهداء الجيش في حرب الاثني عشر يوما المفروضة في طهران

بمناسبة عشية، يوم الدفاع الجوي للجيش، أُقيمت مراسم لإحياء ذكرى شهداء الجيش بالقرب من جدارية ساحة ولي عصر (عج).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أُقيمت مراسم لإحياء ذكرى شهداء الجيش بالقرب من جدارية ساحة ولي عصر (عج).

وعلى هامش هذا الحفل، أُقيمت برامج ثقافية ودينية وملحمية متنوعة، شملت موكبًا طبيًا وثقافيًا، وعروضًا موسيقية ملحمية، وتقديم الزهور للشعب، وعرضًا فنيًا لأبناء منتسبي الجيش، وتعريفًا بشهداء حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، وعرضًا موسيقيًا للجيش.

وقدّم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية 58 شهيدًا دفاعًا عن إيران الإسلامية خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

/انتهى/

رمز الخبر 1962144

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات