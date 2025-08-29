اقامة مراسم إحياء ذكرى شهداء الجيش في حرب الاثني عشر يوما المفروضة في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أُقيمت مراسم لإحياء ذكرى شهداء الجيش بالقرب من جدارية ساحة ولي عصر (عج).

وعلى هامش هذا الحفل، أُقيمت برامج ثقافية ودينية وملحمية متنوعة، شملت موكبًا طبيًا وثقافيًا، وعروضًا موسيقية ملحمية، وتقديم الزهور للشعب، وعرضًا فنيًا لأبناء منتسبي الجيش، وتعريفًا بشهداء حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، وعرضًا موسيقيًا للجيش.

وقدّم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية 58 شهيدًا دفاعًا عن إيران الإسلامية خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

/انتهى/