سياري: 90 بالمائة الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد شؤون التنسيق في الجيش الايراني الادميرال "حبيب الله سياري" اشار في الندوة التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لعملية القدس في جامعة شيراز، إلى تضحيات وإيثار المقاتلين في هذه العملية.قائلا: لقد خلدت معاناة عملية الـ26 يوماً في حرارة خوزستان وتحرير خرمشهر ذكرى وأسماء المقاتلين في التاريخ.

وأشاد بشجاعة وتضحيات شهداء عملية القدس، قائلا "لولا تواجد وتضحيات المقاتلين في جبهات الحق ضد الباطل لما وصلت إيران اليوم إلى هذه المكانة الرفيعة".

وأضاف إن إنجازات الثورة الإسلامية والدور البارز لمحافظة فارس خلال مرحلة الدفاع المقدس لا مثيل لها، وكان انتصار الثورة الإسلامية بفضل وحدة الشعب الإيراني وإيمانه الراسخ، بالإضافة إلى القيادة الدينية.

وأكد أن الوحدة هي مفتاح النجاح في كافة المجالات، وان الأعداء سعوا إلى تمزيق الوحدة الوطنية ومنع تقدم الثورة من خلال خلق الانقسامات العرقية والدينية واغتيال الشخصيات البارزة وفرض الحرب.

واشار إلى النصر في الحرب المفروضة كان شرفا ثمينا ونتيجة للوحدة والتنسيق غير المسبوق بين القوات المسلحة للجيش والحرس الثوري و قوات التعبئة والمستضعفين.

وأكد أن 90 بالمئة من المعدات العسكرية للبلاد يتم إنتاجها محليا، مضيفا هذا إنجاز عظيم للثورة الإسلامية ومهم للغاية لتحسين مكانة البلاد.

وأكد على الدور الفريد لقيادة الإمام الخميني "رض"، وقال: "إن تضحيات الشعب الإيراني وشجاعة القوات المسلحة في تحقيق هذه الإنجازات مهمة للغاية، والحاجة إلى يقظة الشباب وبصيرتهم لمواجهة مؤامرات الأعداء وحربهم الناعمة أمر ضروري.

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