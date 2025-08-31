اللواء موسوي: رفع الجاهزية العملياتية للدفاع الجوي ضرورة ملحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، في رسالة بعثها إلى العميد صباحي فرد، قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي وقوة الدفاع الجوي للجيش، يوم الدفاع الجوي.

وجاء في نص الرسالة:

الأخ الفاضل الأمير العميد علي رضا صباحي فرد

القائد الفاضل لمقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي وقوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية

سلام عليكم

يُذكرنا العاشر من شهريور(الاول من سبتمبر)، يوم الدفاع الجوي، بالجهود العظيمة والنضالات الجبارة التي بذلها الرجال الشجعان الذين، مستندين إلى الإيمان والعلم والابتكار، يسعون إلى ضمان استقرار سماء إيران الإسلامية في أكثر المشاهد التاريخية حساسيةً في تاريخ إيران العزيزة؛ وهذا اليوم الميمون فرصة ثمينة لاستعراض الإنجازات ورسم آفاق جديدة على طريق التميز في الدفاع الجوي للبلاد.

إن التطورات في البيئة الأمنية في المنطقة والعالم، ولا سيما التجارب القيّمة التي خاضتها الأمة الإيرانية خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس، واثني عشر يومًا من الحرب المفروضة مؤخرًا بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، قد أبرزت ضرورة تحديث الأنظمة وتعزيز القدرات ورفع الجاهزية العملياتية للدفاع الجوي أكثر من أي وقت مضى، وهو ما سيحقق، بعون الله، الرؤية والتطلعات المرسومة.

مما لا شك فيه، في هذا الصدد، أن الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفته "خط الدفاع الأمامي للسيادة الوطنية"، يجب أن يُرسخ ويطور كفاءته وقدراته بما يتناسب مع التهديدات الناشئة، ويواجه بنجاح أي اعتداءات معادية محتملة، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمبادرات الوطنية، والاستثمار في الكوادر البشرية الملتزمة والمتخصصة.

كما أن التنفيذ الموثوق لمنظومة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد، وتعزيز التنسيق والتكامل، والدور الواثق والقوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية في هذا المجال، تُعد ضرورة استراتيجية تضمن فعالية الدفاع الشامل ضد الأعداء. وفي هذا الصدد، ستُبرز القيادة مقر خاتم الانبياء المشترك للدفاع الجوي، بصفتها المحور الرئيسي لتنظيم وتوجيه هذا المجمع الضخم، دورها الحاسم والمستقبلي بالاستخبارات واليقظة اللازمة.

