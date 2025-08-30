  1. الدولية
فنزويلا تحذر الولايات المتحدة من عواقب أي هجوم عسكري: سنرد بحزم

حذرت نائبة الرئيس الفنزويلي "ديلسي رودريجيز" الولايات المتحدة من أن أي "غزو عسكري" للدولة اللاتينية سيواجه مقاومة شرسة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن موقع "لاتين تايمز"، قالت رودريغيز يوم الجمعة: "على من يفكرون في غزو عسكري لفنزويلا أن يعلموا أن هذا الإجراء سيكون سيئًا للغاية بالنسبة لهم، وسنكون كابوسهم. أيها الأمريكيون المولعون بالحرب، اهدأوا".

وصرح نائب الرئيس الفنزويلي: "إن الفاشيين، تماشيًا مع الإجراءات الأمريكية، يعتزمون السيطرة على موارد ثروة فنزويلا".

اشتدت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وأرسلت واشنطن، بزعم مكافحة تهريب المخدرات، ثلاث سفن وأكثر من 4000 من مشاة البحرية إلى الساحل الفنزويلي.

وصرح مصدر أمريكي لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إرسال سفينتين حربيتين إضافيتين إلى منطقة البحر الكاريبي.

بعد إرسال ثلاث مدمرات أمريكية إلى مياه البلاد، أرسلت الحكومة الفنزويلية سفنها الحربية وطائراتها المسيرة لدوريات في المناطق الساحلية.

كما ضاعفت واشنطن مؤخرًا مكافأتها لمن يدلي بمعلومات عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتهمة تهريب المخدرات إلى 50 مليون دولار.

اتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي لتغيير النظام، وسعى لتجنيد آلاف الميليشيات. وأعلن الرئيس الفنزويلي هذا الأسبوع أنه سينشر 4.5 مليون ميليشيا في جميع أنحاء فنزويلا ردًا على "التهديدات" الأمريكية.
