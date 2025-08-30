  1. إيران
  2. الرياضة
٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٥:٣٢ م

إيران تهزم الولايات المتحدة 3-0 في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عامًا 2025

إيران تهزم الولايات المتحدة 3-0 في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عامًا 2025

حقق منتخب إيران للكرة الطائرة تحت 21 عامًا اليوم السبت فوزًا ساحقًا على الولايات المتحدة بنتيجة 3-0 في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عامًا 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حقق منتخب إيران الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عامًا فوزه الثامن على التوالي في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عامًا 2025 بفوزه على الولايات المتحدة.

فازت إيران على الولايات المتحدة بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 3-0 (25-21؛ 25-20؛ 25-20).

بعد هذا الفوز الحاسم، ستواجه إيران إيطاليا حاملة اللقب في المباراة النهائية يوم الأحد.

كانت إيران قد تغلبت على كازاخستان، وبورتوريكو، وكوريا الجنوبية، وكندا، وبولندا، والأرجنتين، والصين في البطولة لتصل إلى المباراة النهائية ضد إيطاليا.

ويقود اللاعبين الإيرانيين الشباب مواطنهم غلام رضا مؤمني مقدم.

/انتهى/

رمز الخبر 1962187
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات