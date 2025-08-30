إيران تهزم الولايات المتحدة 3-0 في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عامًا 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حقق منتخب إيران الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عامًا فوزه الثامن على التوالي في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عامًا 2025 بفوزه على الولايات المتحدة.

فازت إيران على الولايات المتحدة بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 3-0 (25-21؛ 25-20؛ 25-20).

بعد هذا الفوز الحاسم، ستواجه إيران إيطاليا حاملة اللقب في المباراة النهائية يوم الأحد.

كانت إيران قد تغلبت على كازاخستان، وبورتوريكو، وكوريا الجنوبية، وكندا، وبولندا، والأرجنتين، والصين في البطولة لتصل إلى المباراة النهائية ضد إيطاليا.

ويقود اللاعبين الإيرانيين الشباب مواطنهم غلام رضا مؤمني مقدم.

/انتهى/