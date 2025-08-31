  1. إيران
  2. السياسة
٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١١:١٢ ص

السفير الإيراني الجديد لدى صربيا يلتقي عراقجي

التقى السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى صربيا بوزير الخارجية قبل مغادرته إلى صربيا لتولي مهامه.

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى محمد صادق فضلي، السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية لدى صربيا، بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي قبل مغادرته إلى صربيا.

وتناول اللقاء الخطط التي اقترحها السفير الجديد لتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبلغراد.

وتمنى وزير الخارجية النجاح للسفير الإيراني الجديد في بلغراد، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون مع دول البلقان، وخاصة صربيا.

شغل فضلي سابقًا مناصب مستشار وزير الخارجية، ومدير عام مكتب الوزير، ومدير عام غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية.

یاسر المصری

