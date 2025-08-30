عراقجي: تابعنا التحديات الأمنية والوطنية المعقدة بعيون مفتوحة ونظرة واقعية خلال العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "السيد عباس عراقجي" في مقال بمناسبة أسبوع الحكومة: لقد مر عام على بداية حكومة الوفاق الوطني للدكتور بزشكيان. واجهت الحكومة الرابعة عشرة، في البداية وأيضًا عشية ذكراها السنوية الأولى، عدوانين صارخين من قبل الكيان الصهيوني على أراضي البلاد؛ في المرة الأولى، وبعد ساعات قليلة من تنصيب الرئيس، تعرّض الضيف الرسمي رفيع المستوى لهجوم من قبل الكيان الصهيوني، وفي المرة الثانية، عشية الذكرى السنوية الأولى لحكومة الوفاق الوطني، نفّذ الكيان الصهيوني، بالتعاون مع شركائه الدوليين، عدوانًا عسكريًا سافرًا على أراضي بلادنا، في انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة الدولية.

وأضاف عراقجي: "منذ بداية الحكومة وبعد تشكيلها، كان من الواضح أن تحقيق الأهداف الدبلوماسية في مثل هذه الظروف يتطلب تخطيطًا دقيقًا وجهودًا متعددة المستويات؛ وهو تصميم يجب أن يكون فاعلًا في تنفيذه، وبالتالي شاملًا وفعالًا".

وأضاف: مع تشكيل الحكومة، وبالتزامن مع جهود استئناف مفاوضات رفع العقوبات - التي بدأت منذ البداية بمحادثات مع وزراء خارجية الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمرت على مدى خمس جولات بوساطة عُمان قبل الحرب التي فرضها الكيان الإسرائيلي على إيران - كان تعزيز التفاعل مع دول المنطقة على أعلى مستوى في الجهاز الدبلوماسي، من خلال الزيارات إلى دول المنطقة والمحادثات مع كبار المسؤولين في دول الخليج الفارسي المجاورة، تركيا وباكستان، بل ومصر والأردن، قرارًا بالغ الأهمية في وقت حساس.

في واحدة من أكثر الفترات توترًا في التاريخ، لم نتجاهل سياستنا تجاه دول الجوار

وأكد هذا الدبلوماسي الرفيع المستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن "هذا القرار ينبع من رؤية إيران المبدئية والراسخة للتقارب والتعاون الإقليميين للحفاظ على الأمن الجماعي في غرب آسيا، وهو أيضًا دليل على الجهود الجادة التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعبئة المنطقة ضد انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار من قبل نظام الاحتلال الصهيوني. بعبارة أخرى، في واحدة من أكثر فترات التاريخ توترًا، لم تُهمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية سياستها في الجوار، بل حوّلت أزمةً مفروضةً إلى فرصةٍ لإثبات الصداقة مع دول المنطقة، وتعزيز التفاهم المتبادل حول ضرورة الوحدة في مواجهة التهديد المشترك.

وتابع عراقجي مقاله المنشور في صحيفة إيران الحكومية: "خلال هذا العام، رصد الجهاز الدبلوماسي التحديات الأمنية والوطنية المعقدة بنظرةٍ ثاقبةٍ وواقعية، ووضع استراتيجياتٍ لمواجهتها بفعالية، وسعت في الوقت نفسه إلى تحديد، بل وخلق، فرصٍ جديدةٍ قيّمةٍ لحماية المصالح الوطنية والأمن القومي".

التجربة الصعبة والتاريخية للعدوان الاسرائيلي كان اختبارًا كبيرًا لسياستنا الخارجية

وأكد أن "جميع هذه الإجراءات خُطط لها ونُفذت منذ البداية في إطار الاستراتيجية الرئيسية للسياسة الخارجية للحكومة، ألا وهي سياسة خارجية فاعلة وشاملة وفعّالة". وأضاف: "مع ذلك، لا بد من الاعتراف بأن التجربة الصعبة والتاريخية للعدوان الذي شنّه النظام الصهيوني على إيران لمدة 12 يومًا كانت اختبارًا حقيقيًا لهذه الاستراتيجية. ففي الأيام التي غزى فيها النظام الصهيوني وحلفاؤه الدوليون الأراضي الإيرانية، منتهكين بذلك القوانين واللوائح الدولية، دخلت وزارة الخارجية إلى الميدان بكل قوة".

وتابع: في الساعات الأولى، وجّهتُ رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، جاء فيها: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعرض لعدوان سافر، وتحتفظ، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس.. وفي هذا الصدد، عُقدت ثلاثة اجتماعات طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مهاجمة إيران. وفي جميع هذه الاجتماعات، دافع ممثلو إيران بحزم عن شرعية الأمة الإيرانية بحجج قانونية وسياسية. وأكدتُ مرارًا: "إذا صمت مجلس الأمن أمام هذا العدوان السافر، فسيفقد مصداقيته".

وصرحت: كما أُجريت أكثر من 60 مكالمة هاتفية ومرئية مع وزراء خارجية مختلف الدول. وتمحورت جميع المشاورات حول إدانة العدوان، ومنع امتداد الحرب، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات. وفي هذه الاتصالات، أكدتُ بوضوح: "إيران لم ولن تكون البادئة بالحرب، لكنها لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن شعبها وأرضها" واستطاعت وزارة الخارجية إصدار بيانات حازمة تُدين عدوان النظام الصهيوني في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

وفي الاجتماع الخاص لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، صرّحتُ بما يلي: "إن الدفاع عن إيران اليوم هو دفاع عن ميثاق الأمم المتحدة؛ لأنه إذا لم يُرَد هذا العدوان، فسيكون دور الدول الأخرى غدًا".

وقال عراقجي: "في تلك الأيام، كرّرتُ مرارًا: "إنّ ارتباط الدبلوماسية بالميدان والإعلام هو سرّ نجاح إيران في هذه المعركة.. وتمكّنت وزارة الخارجية من إقناع العديد من الدول بتبني موقف محايد، بل وحتى متعاطف، مع إيران في المحافل الدولية. وكان هذا إنجازًا هامًا، لأن العدو كان يحاول تصوير إيران على أنها البادئة بالحرب، لكنّ الدبلوماسية الفاعلة أوضحت الحقيقة".

بعد انتهاء الحرب، دخلت مهمة وزارة الخارجية مرحلة جديدة

صرح رئيس السلك الدبلوماسي قائلاً: "بعد انتهاء الحرب، دخلت مهمة وزارة الخارجية مرحلة جديدة، وهي متابعة الأضرار، والضغط من أجل إدانة العدوان في المحافل الدولية، والسعي إلى إعادة بناء العلاقات الإقليمية. وقد أكدتُ مرارًا: "لم تخرج إيران منتصرة من هذه الحرب فحسب، بل استطاعت أيضًا ترسيخ شرعية دفاعها على الساحة الدولية".

/انتهى/