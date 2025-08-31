قائد الثورة يُؤكد على أهمية تطبيق الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نشرت حسابات مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات قائد الثورة الإسلامية حول إمكانات إيران والصين للعب دور على الساحة العالمية وضرورة تطبيق الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان للصين.

وذكرت المنشورة أن قائد الثورة الاسلامية سماحة آية السيد علي الخامنئي أكد: "إيران والصين، بتاريخهما الحضاري العريق على جانبي آسيا، لديهما القدرة على إحداث تغيير على الصعيدين الإقليمي والعالمي. إن تطبيق جميع جوانب الاتفاقية الاستراتيجية سيمهد الطريق لذلك".

