إيران والصين تهدفان لرفع مستوى التجارة الزراعية الى ملياري دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الجهاد الزراعي الإيراني: الصين من الدول التي تمتلك القدرة على التعاون طويل الأمد والفعال مع إيران. يتمتع البلدان بقواسم مشتركة وقدرات متكاملة، ويمكنهما دعم بعضهما البعض في مختلف المجالات.

وأضاف نوري قزلجه: كما تم توفير صادرات بعض الفواكه. حتى الآن، تم استهداف حوالي 740 مليون دولار من التجارة الزراعية بين إيران والصين، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من ملياري دولار خلال العامين المقبلين؛ بحيث تبلغ القدرة التصديرية لفئة واحدة فقط من المنتجات ما يقارب مليار دولار.

وتابع: كما تم وضع التعاون العلمي والبحثي على جدول الأعمال. وبدأ تبادل الوفود العلمية والخبراء، ومن المقرر التعاون المشترك في مجال الأرز وإنشاء محطات بحثية مشتركة.

وختم بقوله: كما تم توفير أرضية للاستثمار المشترك بنهج إقليمي في مجال تكنولوجيا إنتاج اللقاحات. وفي مجالات أخرى من الزراعة، يجري السعي إلى التوصل إلى اتفاقيات مالية وتمويلية، وسيتم توفير المعلومات بمجرد أن تصبح هذه الاتفاقيات جاهزة للتنفيذ.

