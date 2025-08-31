بزشكيان: قمة شنغهاي هي محاولة لمواجهة الأحادية التي تنتهجها الولايات المتحدة وأوروبا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان صرّح صباح اليوم الأحد (31 أغسطس /آب) في مطار مهر آباد بطهران، قبيل مغادرته إلى الصين لحضور قمة شنغهاي: "يبلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون نحو 2.5 مليار نسمة في العالم، ويندرج أكثر من 40% من اقتصاد العالم في إطار هذه المنظمة".

وأكد الرئيس أن هذه القمة تُعدّ بلا شكّ جهدًا لتعزيز التعاون في اتجاه التعددية ومواجهة الأحادية والشمولية التي شكلتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في العالم، وأضاف: "في مثل هذه القمة، يُمكن تحسين مستوى العلاقات مع الدول الأعضاء والدول الأخرى. كما سيحضر هذه القمة الأعضاء الرئيسيون والأعضاء المراقبون، وستُعقد محادثات بحضور الرؤساء ورؤساء الوزراء المشاركين في هذه القمة من أجل تعزيز التعاون".

أشار بزشكيان إلى أن هذه المحادثات تُمثل فرصةً قيّمةً وهامةً لتقريب وجهات النظر على المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ولمساعدة بعضنا البعض.

وأكد الرئيس أن قمة شنغهاي ستعزز مستوى التفاعل في مختلف القطاعات بين الدول الأعضاء والدول المراقبة، وقال: "من المقرر أيضًا عقد لقاءات ومناقشات مع الرئيس الصيني ومسؤولين من الدول الأخرى المشاركة في القمة، وستُعقد خلال هذه القمة".

وأضاف بزشكيان : "نأمل أن تكون هذه المناقشات واللقاءات فعّالة ومفيدة للسلام والأمن في المنطقة والعالم، ولتطوير العلاقات والأمن والهدوء بين شعوب المنطقة وجميع سكان هذا الكوكب".

