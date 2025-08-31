رئيس السلطة القضائية يعزي باستشهاد رئيس الوزراء ومجموعة من وزراء الحكومة اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي: "إن الكيان الصهيوني المجرم، العاجز عن مواجهة المجاهدين اليمنيين في ساحة المعركة، استهدف رئيس وزراء الحكومة اليمنية ومجموعة من وزراء هذا البلد في جريمة وعدوان سافر".

وصرح رئيس السلطة القضائية قائلاً: أدعو الله العلي القدير دوام التوفيق والثبات للشعب اليمني المجاهد والشامخ.

وأشار محسني ايجئي إلى أنه في ظل صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم السافرة التي ارتكبها الصهاينة في غزة، لم يدخر اليمنيون جهدًا في دعم شعب غزة المظلوم والقوي، فقد سئموا من الكيان الصهيوني المكروه وسيدهم الأمريكي، وغيّروا معادلات القوة على مستوى المنطقة وحتى العالم. نسأل الله أن يحفظ ويؤيد هذا الشعب الشجاع والصامد، وأن يزيده قوةً وجبروتًا.

وأعلن الكيان الصهيوني، الخميس الماضي، بعد هجماته الجوية على صنعاء، استهداف عدد من المسؤولين اليمنيين.

وتتواصل هجمات الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة من اليمن، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون سياسيون وعسكريون في صنعاء مرارًا وتكرارًا أنهم سيواصلون هجماتهم الصاروخية على الأراضي الفلسطينية المحتلة طالما استمر عدوان الكيان الإسرائيلي على غزة.

