السيد الحوثي: المخطط الصهيوني هو الاستعباد لهذه الأمة باكلمها وهذا لن يقبل به اليمن ابدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد قائد حركة انصارالله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمة القاها اليوم الاحد عقب استشهاد رئيس الوزراء اليمني وجمع من الوزراء في الغارة الصهيونية التي وقعت يوم الخميس، ان المخطط الصهيوني هو الاستعباد لهذه الأمة باكلمها وهذا لن يقبل به اليمن ابدا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة السيد الحوثي حول استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء وعددٍ من الوزراء:

- استهدف العدو الإسرائيلي ورشة لحكومة التغيير والبناء في يوم الخميس الماضي، وأسفر هذا الاعتداء عن استشهاد مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.

- كلمة الأخ الرئيس حفظه الله معبرة عن الموقف الرسمي والشعبي بما فيه الكفاية، وكلمتنا هي لرعاية حرمة ومقام الشهداء العظيم، لنساهم في الحديث عن ذلك، ومن باب التأكيد أيضا على الموقف.

- نتوجه بخالص العزاء والمواساة لكل أسر الشهداء وذويهم، ولكل رفاقهم في المؤسسات الرسمية في الدولة، ولشعبنا العزيز.- شهداء الاعتداء الإسرائيلي هم شهداء اليمن، كل اليمن -

كل قائمة الشهداء هي من الوزراء العاملين في المجالات المدنية.

- العدو الإسرائيلي بإجرامه ووحشيته يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح.- جريمة استهداف وزراء وعاملين مدنيين يضاف إلى رصيد العدو الإسرائيلي الإجرامي في المنطقة.

- رصيد العدو الإسرائيلي هو الإجرام الرهيب الفظيع وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وفي لبنان، في سوريا، في العراق، في إيران، في مختلف أقطار هذه الأمة.

- العدو الإسرائيلي عدو مجرم يثبت وحشيته وإجراميته وعدوانيته بكل ممارساته الإجرامية التي لا ينضبط فيها بأي ضوابط ولا التزامات، ولا مواثيق ولا اعتبارات.

- الجريمة الصهيونية تؤكد أهمية الموقف اليمني الواعي المستبصر المستند إلى الثوابت والقيم والأخلاق الإنسانية والدينية وهو موقف مسؤول بكل ما تعنيه الكلمة.

- العدو الإسرائيلي المتوحش المجرم يشكل خطرا على الأمة بكلها.

- ما يفعله العدو الإسرائيلي يوميا في فلسطين وفي قطاع غزة، من جرائم رهيبة جدا لا بد تجاهها من موقف.- شعبنا انطلق في الموقف باعتباره جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وابتغاء لمرضاته، وباعتباره من أهم المسؤوليات الدينية والإنسانية والأخلاقية.

- نحن نعي أن الجهاد في سبيل الله وأن الموقف الحق وأن القضية العادلة حينما نتحرك من أجلها لا بد في ذلك من التضحية.

- التضحية الكبيرة في سبيل الله لن تؤثر على موقف بلدنا لا رسميا ولا شعبيا ولن تؤدي إلى التراجع ولا إلى الضعف ولا إلى الوهن

- التضحية الكبيرة في سبيل الله إنما تزيدنا ثباتا وعزما ويقينا وصمودا وتماسكا.

- كنا نوطن أنفسنا من اليوم الأول على التضحية في سبيل الله تعالى وندرك في نفس الوقت أهمية الموقف وعظمته وشرفه وضرورته.

- ندرك أن المصلحة الحقيقية لبلدنا وأمتنا هي في موقف شعبنا وفي أن نكون أحرارا ونحافظ على حريتنا.

- المخطط الصهيوني هو الاستعباد لهذه الأمة بكلها وهذا ما لا يمكن أن يقبل به يمن الإيمان أبدا.

- يمن الإيمان الذي آمن بأنه لا إله إلا الله، وأننا لا نقبل بأن نكون عبيدا إلا لله ربنا سبحانه وتعالى.

- المخطط الصهيوني بلا شك مخطط استعباد واستباحة لهذه الأمة وهذه حقيقة مؤكدة وليست مبالغة في الكلام ولا تعبيرا عن حالة انفعال أو سخط.- نحن نعرف المخطط الصهيوني ونعرف ما يستند إليه من معتقدات وثقافة وأفكار تدرس في المناهج الصهيونية اليهودية وتبنى على أساسها المواقف والسياسات والتوجهات.

- الكيان الصهيوني اليهودي بني من يومه الأول على أساس المعتقدات لتنفيذ المخطط الذي يهدف إلى الاستباحة والسيطرة والاستعباد للأمة.

- نحن في أقدس معركة وأعظم موقف ولا نعتبر التضحيات فيه خسائر ضائعة بل نعتبر كل ما قدمناه في إطار هذا الموقف هو في سبيل الله سبحانه وتعالى وخير مما يمكن أن يخسره الآخرون.

- الخسائر الحقيقية التي لا ثمرة لها ولا نتائج هي لمن قبلوا بمعادلة الاستباحة، وقبلوا بالاستعباد والخنوع للعدو الإسرائيلي.

أ- من قبلوا الاستباحة يقتلهم العدو الإسرائيلي ويحتل أوطانهم ويعمل فيهم ما يشاء ويريد دون أي رد فعل ولا أي موقف.

- نحن في إطار الموقف العظيم المشرف في إطار الاستجابة لله سبحانه وتعالى وفي إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

- نحن في الموقف الذي لكل تضحية فيه قيمتها عند الله، وأثرها العظيم في نصرة القضية وفي دعم الموقف وتحقيق نتائج مهمة في المعركة

- نحن نعتبر كل ما نقدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى أنه ليس خسارة لأنه مقدم إلى الله نحظى في مقابله برعاية من الله ومعونته ونصره.

- مقام الشهادة في سبيل الله هو مقام عظيم ومقدس وفوز حقيقي

- المسار في سبيل الله تعالى هو مسار فوز ونجاح وفلاح ومسار للشرف والعزة والكرامة وهذه قيم عظيمة يعرف قدرها كل إنسان بقيت له إنسانيته.

- نحن نعتز ونفتخر بما نقدمه في سبيل الله تعالى في إطار الموقف الحق المشرف الذي يبيض الوجه أمام الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة.

- نفتخر بما نقدمه في مقابل من كان خيارهم ورهانهم على أساس الخنوع والاستكانة والتفرج تجاه جريمة القرن

- شعبنا بإيمانه وانتمائه الإيماني الصادق أبى له إيمانه وضميره وشرفه وقيمه العظيمة أن يكون متفرجا مع المتفرجين على الجرائم الوحشية.

