  1. إيران
  2. السياسة
٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٣:٤٤ م

السفير الإيراني في كانبرا: رئيس الوزراء الأسترالي كان يعلم بزيف اتهاماته ضد إيران

السفير الإيراني في كانبرا: رئيس الوزراء الأسترالي كان يعلم بزيف اتهاماته ضد إيران

ردًا على الاتهامات الواهية التي وجهها المستشار السياسي للممثل الدائم للكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أستراليا إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي كان يعلم بزيف الاتهامات الموجهة لإيران العزيزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السفير الإيراني في كانبرا، أحمد صادقي، على شبكة X للتواصل الاجتماعي ردًا على تغريدة للمستشار السياسي للمندوب الدائم للكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: كان السيد ألبانيز يعلم زيف الاتهامات الموجهة لإيران العزيزة، لكن على ما يبدو، كلفه الدفاع عن الحقيقة ومواجهة اللوبي الصهيوني وعصابات المافيا بقيادة أشخاص مثل ديفيد أدلر في AJA ومارك ليبلر والسيدة الصهيونية جيليان سيغال وزوجها وشركتهما العائلية القابضة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات! انظروا الصورة أدناه كم ارتسمت على وجوههم علامات الخجل بعد موقفهم ضدنا في خضم حرب إسرائيل الإجرامية التي استمرت 12 يومًا، وهذا يُعبّر بوضوح عن مدى صدق ما قلته!

السفير الإيراني في كانبرا: رئيس الوزراء الأسترالي كان يعلم بزيف اتهاماته ضد إيران

كتب المستشار السياسي للمندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في رسالة على شبكة X للسفير الإيراني: إذا كنتم تحبون أستراليا حقًا، فلماذا استهدف نظامكم المراكز اليهودية وحاول قتل المدنيين الأستراليين؟ وأود حقًا أن أعرف إجابتك يا سعادة السفير.

/انتهى/

رمز الخبر 1962229
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات