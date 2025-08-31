السفير الإيراني في كانبرا: رئيس الوزراء الأسترالي كان يعلم بزيف اتهاماته ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السفير الإيراني في كانبرا، أحمد صادقي، على شبكة X للتواصل الاجتماعي ردًا على تغريدة للمستشار السياسي للمندوب الدائم للكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: كان السيد ألبانيز يعلم زيف الاتهامات الموجهة لإيران العزيزة، لكن على ما يبدو، كلفه الدفاع عن الحقيقة ومواجهة اللوبي الصهيوني وعصابات المافيا بقيادة أشخاص مثل ديفيد أدلر في AJA ومارك ليبلر والسيدة الصهيونية جيليان سيغال وزوجها وشركتهما العائلية القابضة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات! انظروا الصورة أدناه كم ارتسمت على وجوههم علامات الخجل بعد موقفهم ضدنا في خضم حرب إسرائيل الإجرامية التي استمرت 12 يومًا، وهذا يُعبّر بوضوح عن مدى صدق ما قلته!

كتب المستشار السياسي للمندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في رسالة على شبكة X للسفير الإيراني: إذا كنتم تحبون أستراليا حقًا، فلماذا استهدف نظامكم المراكز اليهودية وحاول قتل المدنيين الأستراليين؟ وأود حقًا أن أعرف إجابتك يا سعادة السفير.

/انتهى/