الجيش الايراني معزيا باستشهاد رئيس الوزراء اليمني: الكيان المارق والمجرم يشكل تهديدا خطيرا للبشرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا هنأ فيه وعزى باستشهاد أحمد غالب ناصر الرهودي، رئيس الوزراء اليمني، ومجموعة من وزراء الحكومة، .

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلًا.

لقد أظهر الكيلن الصهيوني الغادر، باغتياله قادة اليمن، وخاصةً معالي السيد أحمد غالب ناصر الرهودي، رئيس وزراء هذا البلد، ومجموعة من الوزراء، طبيعته الهمجية والإجرامية واللاإنسانية مرة أخرى.

يدرك المجتمع الدولي اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن هذا الكيان المارق والمجرم يُشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية، ويجب احتواؤه الآن، وإلا فسنشهد انتشارًا متزايدًا للحرب والإرهاب في العالم.

يُهنئ جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويُقدم تعازيه للحكومة والشعب اليمني باستشهاد رئيس الوزراء اليمني، الشهيد أحمد غالب ناصر الرهودي، ومجموعة من الوزراء، ويدعو الله تعالى بالتوفيق المتزايد للشعب اليمني الشجاع والمقاوم في كفاحه المستمر ضد العدو الصهيوني.