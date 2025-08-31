قاليباف يُعزي باستشهاد رئيس الوزراء اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، تعازيه في رسالة بمناسبة استشهاد رئيس الوزراء أحمد غالب ناصر الرهوي وعدد من وزراء الحكومة اليمنية.

وجاء في نص رسالة التعزية: "إن استشهاد رئيس وزراء اليمن، الصديق والأخ، الشهيد أحمد غالب ناصر الرهوي، مع عدد من وزراء الحكومة الثورية، في هجوم إرهابي عدواني شنّه الكيان الصهيوني، كشف مجددًا عن وجه الكيان الصهيوني القبيح والشرير في ارتكاب الجرائم".

إن هذا العمل الجبان، الذي وقع في ذروة المعركة الشاملة التي خاضها المجاهدون اليمنيون ضد الكيان الصهيوني، يُعدّ رمزًا لجريمة لا إنسانية بحق شعبٍ وأركانه السياسية المشروعة، وقد نُفّذ بأبشع صورة بذريعة الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وقيمه الحرة. وقد سجّل وثيقةً واضحةً أخرى على الجريمة اللاإنسانية والتهديد العالمي الذي يُمثّله هذا الكيان القاتل.

ومن المؤكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تُسفر إلا عن غضب وكراهية واشمئزاز المسلمين وأحرار العالم من إبادة الكيان الصهيوني الغاشم وتهديداته للسلام والأمن في المنطقة والعالم، وستُزيد دماء هؤلاء الشهداء من حماسة المجاهدين الثورية على طريق الحق والحرية.

ليست هذه المرة الأولى التي يدفع فيها الشعب والحكومة اليمنية الشجاعة ثمن الدفاع عن شرفهما وسلطتهما ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم بأرواحهم ودمائهم، ولن تؤثر هذه الأفعال على إرادتهما الفولاذية وعزيمتهما الثورية لمواصلة مسيرتهما الإلهية الشجاعة.

إنني، باسمي وباسم ممثلي المجلس الإسلامي الكرام، أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الشعب اليمني البطل والثائر باستشهاد رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليمنية الصديقة والشقيقة، وأسأل الله العلي القدير أن يتغمد هؤلاء الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

/انتهى/