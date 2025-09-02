  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٤:٣٢ م

مسؤول: الرئيس بزشكيان يتحدث بالامم المتحدة لمناسبة الذكرى الـ 1500 للمولد النبوي الشريف

 اعلن مساعد رئيس منظمة الاعلان الاسلامي في ايران "حجة الاسلام رضا عزت زماني"، ان رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" سيلقي كلمة بالامم المتحدة لمناسبة مرور 1500 عاما على مولد النبي الاكرم محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله وسلم).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له، اليوم الثلاثاء، اوضح حجت الاسلام عزت زماني، ان كلمة الرئيس بزشكيان بمناسبة المولد النبوي الشريف، ستكون خلال اجتماع يعقد بمشاركة 57 دولة من اعضاء منظمة التعاون الاسلامي وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الاممية.

ولفت هذا المسؤول الى، ان احد اهم الاحداث والمناسبات التي تتخلل العام الجاري والتي كُلفت الجهات المختلة في البلاد بالتركيز عليها، هي ذكرى ميلاد النبي الاكرم (ص)، لكونها تشير الى مرور 1500 عاما على هذا الحدث العظيم، وعليه فقد اضحت محط اهتمام الدول الاسلامية ايضا.

واضاف : ان الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامية اتفقت خلال الاجتماع الاخير لهذه المنظمة، على تنظيم اجتماع مصاحب لاجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، لإحياء الذكرى الـ 1500 للمولد النبوي الشريف، يتحدث فيه رؤساء وقادة 57 دولة من اعضاء التعاون الاسلامي بمن فيهم رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان.

